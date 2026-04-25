مدير أعمال شيرين : تبدأ مرحلة نقطة ومن أول السطر .. وألبوم كامل يعيدها بقوة لا سينجل

كشف ناصر بجاتو، مدير أعمال النجمة شيرين عبدالوهاب، لأول مرة عن كواليس عودتها المرتقبة إلى الساحة الفنية، مؤكدًا أنها تعيش حالة مستقرة وتُركز حاليًا بشكل كامل على العمل واختيار الأغاني التي تليق بعودتها لجمهورها.

وأوضح بجاتو، في تصريحات لبرنامج «اليوم هنا القاهرة»، أن شيرين لا تتعامل مع عودتها بشكل تقليدي، بل تعمل وفق خطة واضحة تحمل عنوان «نقطة ومن أول السطر»، في إشارة إلى بداية جديدة مختلفة في مسيرتها.

وعن اختيار أغنية «الحضن شوك» كبداية، أشار إلى أنها لا تعكس حالتها الشخصية، لكنها فُرضت بقوة بسبب كلماتها المختلفة، مؤكدًا أن العودة لن تكون عبر أغاني منفردة، بل من خلال ألبوم كامل يتم التحضير له بعناية، ليكون بمثابة انطلاقة قوية جديدة.

وأضاف أن شيرين تستعد أيضًا للعودة إلى الحفلات، لكنها تفضل أولًا الانتهاء من تسجيل عدد كافٍ من الأغاني الجديدة لتقديمها بشكل يليق بجمهورها، لافتًا إلى وجود تحضيرات مكثفة واختيارات دقيقة للأعمال التي ستُطرح ضمن الألبوم.

كما كشف عن وجود اتفاق مسبق على دويتو يجمعها بالنجم محمد حماقي، في خطوة ينتظرها الجمهور، ضمن خطة عودة شيرين التي يبدو أنها ستكون مختلفة ومليئة بالمفاجآت.