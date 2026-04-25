علي الحجار يتقدم نجوم الفن في عزاء ضياء العوضي | شاهد

شهدت أحدي دار مناسبات مصر الجديدة حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في الراحل ضياء العوضي، في أجواء اتسمت بالحزن والتأثر.

وكان في مقدمة الحضور الفنان علي الحجار، الذي بدا عليه التأثر الشديد، حيث حرص على مواساة أسرة الفقيد والتحدث عن ذكرياته معه، مشيدًا بأخلاقه الرفيعة ومسيرته الطيبة بين زملائه وأصدقائه.

و توافد عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على المشاركة في العزاء، مؤكدين على مكانة الراحل في قلوب الجميع، وأن فقدانه يمثل خسارة كبيرة لكل من عرفه. وتحولت ساحة دار مناسبات مصر الجديدة إلى ملتقى لنجوم الوسط الفني الذين تبادلوا الحديث عن مواقف إنسانية جمعتهم بالراحل، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الأجواء.

وحرص الحضور على تقديم التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كما شهد العزاء حضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، الذين أكدوا أن الراحل كان يتمتع بسيرة طيبة وعلاقات إنسانية مميزة مع الجميع.

واختتم العزاء في أجواء مهيبة، حيث غادر الحضور وهم يستذكرون مواقف الراحل وأثره الطيب، مؤكدين أن ذكراه ستظل حاضرة في قلوب كل من عرفه

https://youtu.be/e8pvRN5Gz6U

https://youtube.com/shorts/6X1UrLrRQ2Q