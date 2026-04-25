سيناء بعد التحرير.. من استرداد الأرض إلى معركة البناء الشامل

شدد اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وعضو المجلس الاستشاري للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على أن تنمية شبه جزيرة سيناء تمثل حجر الزاوية في حماية الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن تعميرها هو الضمان الحقيقي لاستقرار الدولة.

معركة البناء والتنمية

وأوضح قشقوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” على قناة DMC، أن استعادة سيناء لم تكن نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر عمقًا وأهمية، وهي معركة البناء والتنمية.

رؤية استراتيجية واعية

وأشار إلى أن القيادة السياسية تتبنى رؤية استراتيجية واعية تقوم على أن أي فراغ سكاني أو جغرافي في المناطق الحدودية قد يشكل تهديدًا، وهو ما دفع الدولة لتنفيذ مشروعات قومية ضخمة تهدف إلى ربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية وتعزيز تواجد السكان بها.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات والمشروعات داخل سيناء، شملت تطوير البنية التحتية، وإنشاء الأنفاق، والتوسع الزراعي، وبناء مدن جديدة، مؤكدًا أن هذه الجهود لا تقتصر على تحسين حياة أهالي سيناء فقط، بل تسعى أيضًا لتوفير فرص عمل حقيقية، وجذب الاستثمارات، وتحويل المنطقة إلى مركز تنموي واعد يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قوة الدولة الشاملة.

