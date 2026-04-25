نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه
إيقافات.. عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في دوري nile
نهاية دموية بالغابة.. قطيع أفيال يفتك بمليونير أمريكي خلال رحلة صيد في الجابون
ماراثون خطوات على طيف التوحد يختتم فعالياته بنادي المعادي
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتقدم على كريستال بالاس بثنائية بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
الأورمان تطلق 24 معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان
اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب
تحذير دولي من التصعيد الإيراني.. تهديد التجارة العالمية يفتح باب العقوبات المشددة
طلب إحاطة بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في الجيزة وتجاوز المدة المعلنة
وصلت لـ 11 ضعفًا.. تليجراف: حرب إيران تضغط على إمدادات أدوية السرطان في بريطانيا وترفع أسعارها
رحلة بحرية للوزيرة منال عوض لمتابعة سير العمل بمحميات جنوب سيناء .. صور
دون إبداء أسباب .. أكسيوس: ويتكوف وكوشنر لم يتوجها إلى باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قدرة الدولة على حماية الاستقرار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، جاءت شاملة ومعبرة عن رؤية وطنية متكاملة، تستحضر أمجاد الماضي وتؤكد الإصرار على بناء الحاضر وصناعة المستقبل، موضحاً أن تأكيد الرئيس على أن تحرير سيناء لم يكن مجرد استعادة أرض، بل إعلانًا واضحًا بأن مصر لا تفرط في حقوقها، يعكس ثوابت راسخة في العقيدة الوطنية المصرية، ويؤكد أن حماية التراب الوطني تظل أولوية لا تقبل التهاون أو التفريط تحت أي ظرف.

وأشار فهمي، في بيان اليوم، إلى أن الكلمة أبرزت بوضوح حجم التضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة والشرطة، ودورهم العظيم في حماية الوطن وصون مقدراته، مؤكدًا أن الإشادة بالرئيس الراحل محمد أنور السادات والفريق القانوني الذي خاض معركة استرداد طابا، تعكس تقدير الدولة لكافة مسارات النضال، سواء العسكرية أو السياسية أو القانونية، التي أسهمت في استكمال ملحمة تحرير سيناء، مضيفاً أن هذا التقدير يعزز من قيمة العمل الوطني المشترك، ويؤكد أن استعادة الحقوق لا تتحقق إلا بتكامل الجهود والإرادة.

وأوضح النائب، أن حديث الرئيس عن انتقال الدولة من معركة تحرير الأرض إلى معركة البناء والتنمية يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة الراهنة، حيث تسعى الدولة إلى تعمير سيناء وتحويلها إلى مركز تنموي متكامل، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات البنية التحتية والإسكان والزراعة والاستثمار، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفر فرص عمل حقيقية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في سيناء وسائر أنحاء الجمهورية.

وأضاف فهمي، أن استعراض الرئيس للتحديات، بما في ذلك تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية، يعكس شفافية الدولة مع شعبها، وحرصها على توضيح حجم الضغوط التي تتحملها، سواء من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية أو التوترات السياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن قدرة مصر على الحفاظ على استقرارها وسط هذه الظروف الصعبة تؤكد قوة مؤسساتها الوطنية وتماسك شعبها، وهو ما يجعلها واحة للأمن والاستقرار في منطقة تعاني من اضطرابات متلاحقة.

وأشاد فهمي بمواقف مصر الثابتة التي عرضها الرئيس تجاه قضايا المنطقة، خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري، والتأكيد على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، لافتاً إلى أن هذه المواقف تعكس دور مصر التاريخي والمحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل، بما يحفظ حقوق الشعوب ويصون كرامتها.

وأوضح أن كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة قوية للشعب المصري، تعكس الثقة في قدرة الدولة على تجاوز التحديات مهما بلغت صعوبتها، مشددًا على أهمية استمرار التكاتف الوطني والعمل الجاد من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، داعياً إلى استلهام روح النصر في ذكرى تحرير سيناء، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لمصر، داعيًا الله أن يحفظ الوطن ويُديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسبوع ملئ لـ "التموين"| قرارات مهمة تغير ملامح الدعم وتؤثر على ملايين المواطنين

الفتاة والطفل المتوفيان

سقطت عليهما أجزاء من عقار تحت الإنشاء..القصة الكاملة لوفاة فتاة وطفل في الغربية

جثمان شاب بأرض خلاء بالزقازيق في ظروف غامضة|وشاهد عيان: نطالب بسرعة القبض على الجناة وأقصى العقوبات

العثور على جثة بأرض خلاء في الزقازيق

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

