أنا بمب | أول تعليق لـ شيرين على عودتها للغناء

أكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب عودتها القوية إلى الساحة الفنية، مشيرة إلى أنها تجاوزت أزمتها الأخيرة بثقة، قائلة: أنا بمب متخفش عليا.

وكشفت شيرين خلال مداخلة لها علي برنامج الحكاية، عن تفاصيل لحظاتها الأولى داخل الاستوديو بعد الغياب، موضحة أنها شعرت بتوتر شديد، حيث قالت: "إيدي كانت متلجة ونبضات قلبي سريعة أول ما دخلت الاستوديو، وغنيت وأنا مغمضة عنيا".

وأضافت الفنانة، أنها أصبحت أكثر حساسية خلال الفترة الحالية، قائلة: "لو حد قالّي صباح الخير بطريقة أجريسيف هعيط"، في إشارة إلى حالتها النفسية بعد الأزمات.

كما وجهت شيرين الشكر لعدد من المقربين الذين دعموها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الفنان أحمد سعد بمثابة شقيق لها، إلى جانب الفنانة هيفاء وهبي التي وصفتها بأنها صاحبة قلب طيب، وكذلك الفنانة زينة التي كانت حريصة على رعاية أبنائها، مؤكدة أنهم لم يتركوها في أزمتها.

واختتمت حديثها برسالة تعكس حالتها الفنية، قائلة: "قد الغياب فيه حضور"، في إشارة إلى عودتها بقوة إلى جمهورها.