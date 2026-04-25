خلوا بالكم من بكرا بالذات | تحذير رسمي لـ الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شهدت البلاد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، موضحة أن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، وسجلت درجة الحرارة العظمى نحو 34 درجة مئوية على القاهرة، فيما وصلت في بعض المناطق إلى 40 درجة مئوية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهر"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيسهم في تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات، متوقعة أن تسجل العظمى غدًا نحو 27 درجة مئوية، مع أجواء أقل حدة مقارنة بالأيام الماضية.

وأشارت منار غانم، إلى أن يوم الاثنين سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لتتراوح القيم العظمى بين 27 و28 درجة مئوية طوال الأسبوع، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس، محذرة من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، مؤكدة أهمية اختيار نوعية الملابس بعناية، خاصة مع الشعور بالبرودة في الفترات الليلية.

وشددت منار غانم، على أنه من المتوقع نشاط للرياح غدًا على عدد من المناطق، قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأماكن، موضحة أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المحافظات الساحلية، تمتد إلى السواحل الشمالية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات الداخلية ومناطق من القاهرة الكبرى.