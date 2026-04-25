أحمد موسى: مصر لبت كل ما طلب منها من الدول العربية الشقيقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العلاقات بين مصر والأشقاء العرب كبيرة للغاية ، مضيفا:" هناك تجاوب مصري لكل مطالب الأشقاء في الدول العربية الشقيقة ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لبت كل ما طلب منها من الدول العربية والأشقاء ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أعلن إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية الشقيقة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لازم المواطن يبقى فرحان أوي لما يتابع مشاركة الرئيس السيسي في قمة قبرص التي يشارك فيها قادة الدول العربية".



وتابع "نحتفل بذكرى تحرير الأرض وسيناء رجعت كاملة ومحدش واخد حتة من أراضينا ومحدش يقدر ياخد أي حتة من مصر".