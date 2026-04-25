أحمد موسى عن سلسلة حكاية بطل : الجيش دفع ثمنًا غاليًا لتطهير سيناء من الإرهاب

علق الإعلامي أحمد موسى، على إطلاق أولى حلقات حكاية بطل عن الرقيب الشهيد عمرو أسامة على صفحات المتحدث العسكري للقوات المسلحة.



وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سلسلة حكاية بطل حكايات حقيقية توضح كيفية تطهير سيناء من الإرهاب ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"إحنا منعرفش كتير عن شهدائنا وحان الوقت للتعرف على تفاصيل بطولات شهداء القوات المسلحة ".

وتابع "الجيش المصري دفع ثمن غالي من اجل مواجهة الإرهاب في سيناء ومكنش ينفع نسيب سيناء للإرهابيين ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هناك أجزاء من دول متواجدة تحت سيطرة الإرهابيين".

