إحنا واحد .. أحمد موسى : اللي يمس السعودية والإمارات يمس مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رؤية مصر ثاقبة وواضحة وراسخة بشأن القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ".



وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جميع قادة الدول الأوروبية أثنوا على كلمة الرئيس السيسي في قمة قبرص ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" من مصلحة العالم العربي ان يكون هناك تضامن عربي بين كل الأشقاء العربية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"احنا واحد واللي يمس السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسوريا وتونس يمس مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أي دولة عربية تتعرض لأزمة يتأثر الامن القومي العربي ولازم نتكلم عن الجيش العربي ".

