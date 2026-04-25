زعيم أكبر دولة عربية .. أحمد موسى : قادة أوروبا يستمعون إلى رؤية الرئيس السيسي للمنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حفاوة استقبال كبيرة للرئيس السيسي في القمة الأوروبية في قبرص.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي اجرى العديد من اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات القمة الأوروبية في قبرص.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" قادة أوروبا استقبلوا الرئيس السيسي في قبرص بحفاوة كبيرة للغاية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المشاركة في القمم له توقيتات والقادة الأوروبيين المشاركين في قمة قبرص كانوا حريصين على الاستماع إلى رئيس مصر زعيم أكبر دولة عربية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي اكد ضرورة تواجد اتفاق عادل يراعي مصالح كل الدول سواء في لبنان او سوريا أو حتى إيران ".

