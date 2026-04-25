منظمة التحرير: انتخابات دير البلح رسالة تمسك فلسطيني بالحياة والوحدة رغم الحرب والدمار

قال عمر الغول عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إجراء الانتخابات المحلية والبلدية في مدينة دير البلح يحمل دلالات سياسية ووطنية بالغة الأهمية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ومحاولات الاحتلال المستمرة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

وأضاف الغول، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية هاجر جلال على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن تنظيم الاقتراع في هذا التوقيت يمثل رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكًا بوحدة جناحي الوطن، مؤكدًا أن مشاركة ما يزيد على 70 ألف ناخب في دير البلح تعكس إرادة شعبية قوية في التمسك بالممارسة الديمقراطية رغم كل التحديات.

وأوضح عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، أن هذه الانتخابات تعد الأولى من نوعها في المدينة منذ أكثر من 22 عامًا، مشيرًا إلى أن أجيالًا كاملة لم تعش هذه اللحظة من قبل، ولذلك فإن ما جرى يمثل بالنسبة لهم "عرسًا ديمقراطيًا" وحالة وطنية استثنائية تؤكد إصرار الفلسطينيين على ممارسة حقهم السياسي.

وأشار الغول إلى أن إقامة مراكز الاقتراع بالجهد الذاتي وعلى أنقاض الدمار في قطاع غزة، يحمل رمزية كبيرة ورسالة قوية إلى العالم، مفادها أن الشعب الفلسطيني، رغم ما يتعرض له من حرب ومجازر وإبادة جماعية ومحاولات تهجير قسري على مدار الأشهر الماضية، لا يزال قادرًا على التمسك بالحياة وممارسة حقوقه الديمقراطية.

وأكد أن الفلسطينيين، من خلال هذه الانتخابات، يبعثون برسالة للعالم بأنهم باقون على أرضهم، ولن تنكسر إرادتهم، وسيواصلون اختيار ممثليهم وتكريس شرعيتهم الوطنية على أرض فلسطين، مهما كانت التضحيات والظروف الصعبة.