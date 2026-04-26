بث مباشر| أحمد موسى: ماحدث في واشنطن يفتح ملف الأمن بالفعاليات الكبرى

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن العالم منذ فجر اليوم يركز أنظاره على ما يجري في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتحديدًا داخل أحد أشهر الفنادق هناك، في إشارة إلى فعالية إعلامية كبرى.

عشاء مراسلي البيت الأبيض

وأوضح موسى أن البيت الأبيض يستضيف سنويًا حفلًا تقليديًا يجمع وسائل الإعلام المعتمدة بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن فعاليات مرتبطة بما يُعرف بـ«عشاء مراسلي البيت الأبيض»، وهو الحدث الذي يثير اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والسياسية الأمريكية.

وأشار الإعلامي إلى أن الواقعة التي جرت خلال هذا التجمع تعيد فتح النقاش مجددًا حول ملف الأمن في مثل هذه الفعاليات الكبرى، خاصة مع حجم الحضور الإعلامي والسياسي الواسع، لافتًا إلى أن أي تطور من هذا النوع يفرض تساؤلات حول الإجراءات التنظيمية والتأمينية.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه الأحداث لا تمر مرور الكرام، نظرًا لتداعياتها الإعلامية والسياسية، وما تثيره من جدل عالمي حول ترتيبات الأمن في الفعاليات الرسمية الكبرى داخل الولايات المتحدة.