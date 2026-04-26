صحفيين تافهين .. تعليق ناري من أحمد موسى على مشهد الرئيس السيسي وصحفي في قبرص

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما يجمع مصر بالأشقاء العرب كبير جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تتأخر يومًا عن تلبية أي مطالب عربية، قائلًا: "مصر لبت كل ما طلب منها، مصر سألت الأشقاء العرب ماذا يحتاجون من مصر، ومصر لبت كل المطالب، وهيجي الوقت اللي نعرف فيه كل حاجة".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «لازم تكون فرحان ومبسوط بشكل الحفاوة اللي كانت في انتظار الرئيس السيسي لقمة قبرص أمس الجمعة".

وعلق الإعلامي أحمد موسى على لقطة لحظة دخول قاعة المؤتمر في قمة قبرص قائلًا: "كل الرؤساء منتظرين دخول الرئيس السيسي، ورئيس قبرص واقف ورؤساء أوروبا واقفين منتظرين الرئيس السيسي، واحد بتاع لقطة بيسأل سؤال هيسيب كل الرؤساء هيرد على السؤال، الرئيس السيسي رايح لقمة فيها مصير لشعوبنا ومنطقتنا".

وتابع: "في أناس رخيصة عاوزه لقطة، بالمناسبة الرئيس السيسي لم يتجاهل الإعلام، شوف الحفاوة والاستقبال للرئيس السيسي، عاوزكم تشوفوا الحفاوة والاستقبال دا، واللقاءات كانت مهمة، دا طيب في ناس بدور على الرئيس رد أو مردش".

وأشار أحمد موسى إلى أن هناك قادة كانوا في انتظار كلمة الرئيس السيسي، نظرًا لأهمية توقيتها، موضحًا أن كل رئيس له مواعيد محددة لإلقاء كلمته، وبعضهم يغادر بعد ذلك، لافتًا إلى أن الرئيس خلال كلمته طالب باتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الدول العربية، مع ضرورة الحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأردف أحمد موسى: "الرئيس كان واضح جدًا في كلمته، دي الرؤية المصرية الخالصة الثاقبة، لو سمعنا كلام الرئيس السادات من 78 مكنش حصل كل اللي إحنا فيه الآن، اتمنى تسمعوا كلام الرئيس السيسي لأنه مبني على رؤية ثاقبة".

