وزير الخارجية الروسي يدعو واشنطن لحل أزمتي مضيق هرمز وأوكرانيا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم "الأحد"، الولايات المتحدة إلى ضرورة إيجاد حل سريع للوضع المحيط بمضيق هرمز، بالتوازي مع التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن موسكو لا تزال منفتحة على الاتصالات وأن موقفها معروف جيدا للجانب الأمريكي.

وقال لافروف، تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن حماية أوروبا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إن :"زيلينسكي يدعي امتلاك القوة والخبرة للدفاع عن الجميع، لكنني لا أعتقد أن هذا سينتهي بشكل جيد".

كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في الخامس عشر من الشهر الماضي، تعليق المفاوضات بشأن أوكرانيا، مع تركيز الولايات المتحدة على قضايا أخرى.

وفي اليوم التالي، أشار إلى أن روسيا تنتظر جولة جديدة من المحادثات حول النزاع الأوكراني، لكن لم يحدد مكانها وزمانها بعد، لأسباب واضحة.