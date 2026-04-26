بالصور

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان جمعية الفيلم بدورته الـ52

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
تقى الجيزاوي

شهد حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52، برئاسة محمود عبد السميع، اليوم الأحد، بسينما مركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الفنانين الفائزين وصناع الأعمال الفنية المشاركة بهذه الدورة، وجاءت التكريمات

 على النحو التالي:
ذهبت جائزة أحسن أفيش إلى آدم عبد الغفار عن في ضي، كما ذهبت جائزة أحسن صوت إلى محمد صلاح عن فيلم ضي، وذهبت جائزة أحسن ملابس إلى ياسمين القاضي عن فيلم الست، وذهبت جائزة أحسن ديكول إلى محمد عطية عن فيلم الست، وذهبت جائزة أحسن موسيقى إلى ليال وطفه عن فيلم 6 أيام، وذهبت جائزة أحسن مونتاج إلى كمال الملاح عن فيلم سيكو سيكو، وذهبت جائزة أحسن تصوير إلى عبد السلام موسى عن فيلم ضي.


حصد خالد منصور جائزة أحسن قصة سينمائية عن فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، وحصدت نهى عادل جائزة أحسن حوار عن فيلم دخل الربيع يضحك، وذهبت جائزة أحسن سيناريو إلى خالد منصور ومحمد الحسيني عن فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو.
وذهبت جائزة أحسن إخراج عمل أول للمخرج عمر المهندس عن فيلم سيكو سيكو، وذهبت جائزة سامي السلاموني فى التجديد والابتكار للمخرجة نهى عادل عن فيلم دخل الربيع يضحك، وذهبت جائزة أحسن إخراج للمخرج خالد منصور عن فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، ويمنح المهرجان أيضاً شهادة تقدير فى التمثيل للفنانة ريم العقاد عن فيلم دخل الربيع يضحك، وشهادة تقدير خاصة إلى بدر محمد عن فيلم ضي.


 وحصد الفنان عمر رزيق جائزة فى التمثيل عن فيلم ولنا في الخيال حب، وحصدت الفنانة حنين سعيد جائزة فى التمثيل عن فيلم ضي، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة فى التمثيل للفنان أحمد مالك عن فيلم 6 أيام، وحصد عصام عمر جائزة أحسن ممثل دور أول عن فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، وحصدت الفنانة آية سماحة جائزة أحسن ممثلة دور أول عن فيلم 6 أيام، وحصد الفنان خالد منصور جائزة أحسن فيلم لجنة التحكيم عن فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، وذهبت جائزة أحسن فيلم اختيار أعضاء الجمعية والجمهور لفيلم ضي .. سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوى.

