زفاف المخرج هاني خليفة والمنتجة رنا حسانين بحضور نجوم الفن

احتفل المخرج هاني خليفة بحفل زفافه على المنتجة رنا حسانين في أجواء مميزة وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني.



وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين، من بينهم المخرج مجدي الهواري وزوجته الاستايلست دنيا عبد المعبود، والفنانة تارا عماد، والفنان مراد مكرم، وبسنت أبو باشا، في أجواء مليئة بالبهجة والاحتفال.

أعمال هانى خليفة

ويُذكر أن آخر أعمال المخرج هاني خليفة الدرامية كان مسلسل "بدون سابق إنذار"، من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، وحنان سليمان، وهو من قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، وسيناريو وحوار عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هاني خليفة.



أما على المستوى السينمائي، فكان آخر أعماله فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي، بمشاركة عدد كبير من النجوم، من بينهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة