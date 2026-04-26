مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

كشفت مصادر عن صدور قرار حكومي يقضي بإنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم والمقاهي، عقب اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.

العودة إلى مواعيد الإغلاق الطبيعية

وأوضحت المصادر أنه تقرر العودة إلى مواعيد الإغلاق الطبيعية، مع إنهاء العمل بقرار الغلق في الساعة الحادية عشرة مساءً، بما يعيد تنظيم العمل داخل المحال والمطاعم والمقاهي وفق الضوابط المعتادة، وذلك عقب اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية.

وكان اجتماع لجنة إدارة الأزمات، بدأ قبل قليل، في إطار المراجعة الدورية لقرارات ترشيد استهلاك الطاقة والإجراءات المرتبطة بها، وعلى رأسها مواعيد غلق المحال التجارية ونظام العمل عن بُعد.

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة لمدى فاعلية القرارات المطبقة خلال الفترة الماضية، وتقييم تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة، تمهيدًا لاتخاذ التوصيات النهائية بشأن استمرارها أو تعديلها بما يحقق التوازن بين متطلبات الترشيد وضمان استقرار الحركة الاقتصادية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعًا قبل موعدها المحدد، لمراجعة قرارات ترشيد استهلاك الطاقة الحالية، وتقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرارها أو تعديلها.