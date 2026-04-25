قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
أصل الحكاية

وريث صلاح المحتمل.. ليفربول يفتح خطوط التفاوض لضم لاعب جديد

ليفربول
ليفربول
أمينة الدسوقي

بدأ نادي ليفربول تحركات جادة في سوق الانتقالات بحثا عن جناح قادر على ملء الفراغ المتوقع في الرواق الهجومي، مع تصاعد التكهنات حول مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح.

وبرز اسم المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس، كخيار رئيسي على طاولة إدارة “الريدز”.

تألق لافت في الليغا

يعيش الزلزولي أحد أفضل مواسمه في الدوري الإسباني، بعدما تحول إلى قطعة أساسية في المنظومة الهجومية لبيتيس سرعته الكبيرة، وقدرته على المراوغة في المساحات الضيقة، وجرأته في المواجهات الفردية، جعلته من أخطر الأجنحة في البطولة.

وداع أوروبي حزين.. نهاية مشوار محمد صلاح مع ليفربول في دوري الأبطال

هذا التطور اللافت لم يمر مرور الكرام على كشافي الأندية الأوروبية، إذ بات اللاعب محط أنظار عدة فرق تبحث عن جناح حديث المواصفات سريع، مباشر، وقادر على صناعة الفارق في الثلث الأخير.

ليفربول

لماذا يراه ليفربول البديل المناسب؟

أسلوب لعب الزلزولي يبدو متوافقا مع فلسفة ليفربول الهجومية، التي تعتمد على التحولات السريعة والاختراق من الأطراف. 

ومع احتمالية رحيل صلاح، يحتاج الفريق إلى لاعب يملك الجرأة والقدرة على خلخلة الدفاعات، وهي عناصر تتوفر بوضوح في الدولي المغربي.

تقارير صحفية إسبانية، أبرزها ما نشره موقع fichajes، أشارت إلى أن ليفربول تقدم بالفعل بخطوات عملية، واضعا الزلزولي ضمن أولوياته لتعويض أي فراغ هجومي محتمل في “أنفيلد”.

عرض مالي يعكس الثقة

بحسب التسريبات، فإن النادي الإنجليزي مستعد لدفع ما بين 40 و45 مليون يورو لإتمام الصفقة، وهو رقم يعكس قناعة فنية كبيرة بإمكانات اللاعب وسنه الصغيرة وقدرته على التطور السريع داخل بيئة تنافسية مثل الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يدرك ريال بيتيس صعوبة الاحتفاظ بنجمه في حال وصول عرض بهذا الحجم، خاصة مع تزايد الاهتمام الأوروبي بخدماته، ما يدفع الإدارة لدراسة الأبعاد الرياضية والمالية بعناية.

صراع أوروبي على الجناح المغربي

الزلزولي لم يعد مجرد موهبة صاعدة، بل تحول إلى اسم ثقيل في سوق الانتقالات اهتمام أندية كبرى بخدماته يضع بيتيس تحت ضغط حقيقي، ويجعل مستقبل اللاعب مفتوحا على احتمالات عدة خلال الميركاتو المقبل.

ومع تسارع الأحداث، يبدو أن ليفربول يسعى لحسم السباق مبكرًا، واضعا نصب عينيه جناحا قد يكون الوريث المنتظر لواحد من أعظم لاعبيه في العصر الحديث.

ليفربول نادي ليفربول الفرعون المصري محمد صلاح محمد صلاح المغربي عبد الصمد الزلزولي ريال بيتيس أنفيلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
عادات يومية تدمر جسمك ببطء
القولون العصبي
تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق
ﻣﻘﺎﻻﺕ

