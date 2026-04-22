قبل رحيله.. ماذا قال لاعبو ليفربول عن محمد صلاح؟

أعلن محمد صلاح نجم ليفربول رحيله نهاية الموسم الحالي بعد فترة طويلة مليئة بالانجازات مع الريدز رغم تراجع الأداء والنتائج في أخر ظهور للفرعون.

ويحاول لاعبو ليفربول وكذلك جماهير الريدز وداع محمد صلاح في كل مناسبة تقريبا وبعد كل مباراة كتقدير لمسيرته المميزة التي قدمها مع الفريق طوال الفترة الماضية.

ووصفه عدد من لاعبي ليفربول بانه الأفضل والأسطور والملك بعد سنوات طويلة من التألق واللمعان داخل الأنفيلد.

رأي نجوم ليفربول في محمد صلاح

فيما يرى جاكبو لاعب ليفربول أن محمد صلاح صاحب تأثير قوي ليس داخل الملعب فقط وإنما قدوة يومية وشخصية ملهمة داخل الفريق

وقال جاكبو لـ صلاح : "أنت لاعب عظيم وأسطورة حقيقية.. أشكرك على كل شيء وأتمنى لك التوفيق".

وعلق جو جوميز :"سأظل ممتنًا لصداقتنا طوال هذه السنوات" مشيرا إلى أن الفرعون المصري مميز في عقليته وأخلاقة وليس فقط أرقامه وقدم إرثا سيظل خالدا داخل النادي.