اسم مفاجئ يرشحه مايكل أوين لخلافة محمد صلاح في ليفربول

يرى مايكل أوين، نجم ليفربول السابق، أن أنطوني جوردون، لاعب نيوكاسل يونايتد، يعد الخيار الأنسب لتعويض رحيل محمد صلاح عن صفوف “الريدز” في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يغادر محمد صلاح ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد رحلة استمرت 9 سنوات داخل ملعب “أنفيلد”، وذلك رغم تبقي عام واحد في عقده الحالي، بعدما استقر على خوض تجربة جديدة.

ويرتبط ليفربول بعدد من الأسماء لتعويض النجم المصري، من بينها مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ، ويان ديوماندي لاعب لايبزيج، بالإضافة إلى أنطوني جوردون لاعب نيوكاسل.

وقال مايكل أوين في تصريحات صحفية: “مع رحيل محمد صلاح، أعتقد أن ليفربول بحاجة إلى تدعيم مركز الجناح، وأنا معجب جدًا بأنطوني جوردون”.

وأضاف: “جوردون يمتلك خبرة قوية في الدوري الإنجليزي، ويقدم أداءً جيدًا ويملك عناصر مميزة يمكن أن تضيف الكثير لأسلوب لعب ليفربول”.

واختتم تصريحاته مؤكدًا: “قد تكون الصفقة مكلفة من نيوكاسل، لكن إذا نجح ليفربول في إتمامها، فسيكون إضافة مهمة جدًا للفريق”.