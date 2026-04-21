كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

أثار نادي صن داونز الجنوب إفريقي اعتراضًا على موعد إقامة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر يوم الجمعة 15 مايو، حيث يفضل الفريق خوض المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وهو توقيت لا يمكن اعتماده يوم الجمعة، ما يدفعه للعب في المساء، الأمر الذي قد يؤثر على الحضور الجماهيري في المدرجات، وذلك وفقا لما اثارته وسائل إعلام جنوب أفريقية.

وبحسب التقارير، طلب صن داونز نقل المباراة إلى يوم السبت 16 مايو أو حتى الأحد، من أجل ضمان إقامة اللقاء في الثالثة عصرًا وتحقيق أكبر حضور جماهيري ممكن، خاصة أن مباراة الإياب أمام الجيش الملكي المغربي مقرر لها يوم 24 مايو في المغرب.

في المقابل، ظهرت أزمة تنظيمية بسبب تداخل المواعيد، حيث يتزامن ذلك مع تحديد موعد إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في القاهرة بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري يوم 16 مايو، وهو ما يفرض تحديات تتعلق بحقوق البث والتسويق.

وتشير المعطيات الحالية إلى وجود اتجاه داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لإجراء تعديل على الجدول، بحيث يتم تقديم إياب نهائي الكونفدرالية في القاهرة ليقام يوم الجمعة 15 مايو بدلًا من 16 مايو، على أن تُقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 16 مايو بين صن داونز والجيش الملكي.

ومن المنتظر أن يُعلن “كاف” خلال الساعات المقبلة المواعيد النهائية والرسمية لجميع مباريات نهائيي دوري الأبطال والكونفدرالية.