الأنبا مقار يحيط طلبة الثانوية العامة بالصلاة قبل ماراثون الامتحانات.. صور

صلى نيافة الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، قداسًا لطلبة الثانوية العامة والشهادات الفنية من أبناء الإيبارشية في كنيسة المغارة بكاتدرائية الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر من رمضان، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

صلاة القداس الإلهي

عقب صلاة القداس الإلهي، وزّع نيافته هدايا تذكارية وأقلامًا على الطلبة والطالبات، كما شمل اللقاء وجبة أغابي، وتم التقاط الصور التذكارية.

واختتم نيافة الأنبا مقار اللقاء بكلمات تشجيعية للطلبة، حثهم خلالها على الاجتهاد والمثابرة والتمسك بالصلاة، مؤكدًا أن النجاح يأتي ثمرة للسعي الجاد مع الاتكال على الله، كما صلى من أجل أن يمنحهم الله الحكمة والطمأنينة خلال فترة الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق آمالهم وطموحاتهم المستقبلية.