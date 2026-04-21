وكيل الجزيري يتحدث عن مستقبله مع الزمالك

كشف أنيس بن ميم، وكيل أعمال الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الاول الكروى فى النادى، مستقبله مع الزمالك.

وأكد على ان الجزيري لا يفكر بمغادرة القلعه البيضاء حالياً، وأن اللاعب يضع مصلحة الابيض بالمقام الأول بتلك الفترة الحساسة من عمر الموسم.

واشار الى ان التونسي مستمر مع الفارس الابيض، واللاعب بحالة تركيز شديدة جدا على الاستحقاقات القادمة.

وتابع سواء على مستوى مباريات الدوري المحلي أو المواجهة المرتقبة بنهائي كأس الكونفدرالية، وهو يحمل مشاعر حب كبيرة للنادى وجمهوره.

وشدد على الجميع يتذكر حينما احتاجه الأبيض بوقت صعب وقف حارسا للمرمى، وهو دائما على أتم الاستعداد لتقديم كل ما لديه لخدمة الزمالك.

وأوضح اللاعب لا يزال بعقده موسم آخر مع النادي، وهو مستمر بشكل طبيعي، متمنياً كل التوفيق للزمالك بالفترة القادمه لحصد الألقاب.