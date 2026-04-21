منتخب الناشئين يواصل تدريباته استعداداً لكأس الأمم الأفريقية

واصل منتخبنا الوطني، مواليد 2009، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها في المغرب 13 مايو المقبل، وذلك على أحد ملاعب مشروع الهدف بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر

وحرص الجهاز الفني لمنتخب الناشئين على إجراء تدريبات تخصصية متنوعة في إنهاء الهجمات، والتسديدات المختلفة على المرمى من جميع جوانب الملعب.

وانتهى المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين، شهدت تنافساً كبيراً في ظل رغبة كل اللاعبين بالفوز بمقعد في القائمة النهائية للمنتخب بالبطولة القارية.

ومن جانبه، قام أمير عبدالحميد، مدرب حراس مرمى المنتخب، بعمل بعض التدريبات القوية لرباعي حراسة المرمى، وأهمها، كيفية التعامل مع الكرات العرضية والمواقف الخاصة بسرعة بناء الهجمات.

وشهد المران اليوم، حضور عصام الحضري، مدير إدارة تطوير مدربي حراس المرمى، ووائل رياض، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2007، ومحمود فايز، مدير إدارة التحليل بالاتحاد المصري لكرة القدم.