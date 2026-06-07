1246 راكبًا .. ميناء الإسكندريةيستقبل السفينة السياحية سيفن سيز سبليندور

استقبل ميناء الإسكندرية السفينة السياحية سيفن سيز سبليندور بإجمالي عدد ركاب بلغ 1246 راكبا، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لأجهزة الدولة المعنية بالسياحة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع السياحة، وتعليمات وزارة النقل.

تفاصيل الرحلة

حيث رست السفينة في محطة الركاب البحرية صباح يوم الأحد قادمة في زيارة سياحية للميناء، وعلى متنها 701 سائح و 545 من أفراد الطاقم، وتتبع الوكيل الملاحي "دومنيون"، قادمة من ميناء كوسداسي التركي، ومن المقرر أن تغادر الميناء مساء يوم الإثنين متجهة إلى ميناء ليماسول القبرصي.

وكان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة النقل، ووزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية وذلك في إطار الجهود المتكاملة لأجهزة الدولة المعنية بالسياحة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع السياحة، وتعليمات وزارة النقل.

وحرصت الهيئة على تأمين دخول وخروج السفينة، ومرافقتها منذ وصولها وحتى تراكيها من خلال القاطرات ولنشات الإرشاد، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري، لضمان انتظام وسلامة حركة الملاحة البحرية.

كما تم استقبال الركاب من خلال الإدارة العامة لحركة الركاب، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، بما يتيح لهم الاستمتاع ببرامجهم السياحية لزيارة أبرز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية بمدينة الإسكندرية.

ويؤكد ميناء الإسكندرية استمراره في دعم حركة السياحة البحرية والتجارة الدولية، من خلال توفير أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يعزز مكانته كميناء محوري على البحر المتوسط ويسهم في دعم الاقتصاد القومي.