قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يوجّه أوامر إخلاء عاجلة لسكان مدينة صور ومحيطها جنوبي لبنان
أجهزة في بيتك ضد التوفير.. خطوات ترشيد كهرباء المنزل خلال الصيف لتقليل الفاتورة
رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج جديد لـ شركة مياه غازية بالإسكندرية
تبدأ من 7 جنيهات.. تراجع الطماطم وارتفاع البصل اليوم الأحد في الأسواق
فرنسا تواجه أيرلندا الشمالية وديًا قبل المونديال.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
التسجيل والمتابعة إلكترونيا.. إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات بشركات الإنتاج الحربي
انفراجة في معسكر إسبانيا.. يامال ونيكو ويليامز يقتربان من كأس العالم
حالة استنفار طبي بدار السلام.. كلب ضال يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال في قرية النصيرات
استمرار تشغيل القطارين 1938 و1931 بين القاهرة وأسوان حتى الأحد القادم.. تعرف على المواعيد
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بشرم الشيخ بتهمة الاتجار في المخدرات
الرئاسة الفلسطينية: استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية وإرهاب المستوطنين يهددان الأمن
من رونالدو إلى بوشكاش.. أساطير صنعت المجد وعجزت عن معانقة كأس العالم.. حكايات تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد نور موهبة منتخب الشباب: هدفي تكرار تجربة مرموش

محمد نور - لاعب وسط منتخب مصر للشباب
محمد نور - لاعب وسط منتخب مصر للشباب
عبدالحكيم أبو علم

استطاع محمد نور، لاعب وسط منتخب مصر للشباب، خطف الأنظار في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب، وحصل فيها الفراعنة على الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وقال لاعب المنتخب: “كنا حاسين بالمسئولية، لأننا مش بنمثل نفسنا بس، إحنا بنمثل مصر، ولازم نكون قد المسئولية دي ونجيب ميدالية لمصر، واتفقنا نشتغل كفرقة واحدة، وكأسرة واحدة، وبقلب راجل واحد، عشان ندخل نكسب ماتش المغرب”.

وأضاف: “وكنا بنقعد كلنا قبل الماتشات ونتفق إننا لازم ننزل نكسب أي حد بالروح والتعاون ونجحنا في حصد الميدالية البرونزية وكنا نحلم باللقب لكن غياب التوفيق أمام منتخب تنزانيا حرمنا من الفرصة”.

وعن مثله الأعلى قال: “حلمى أكون زى عمر مرموش وأن أحقق إنجازات كبيرة فى الكرة زى محمد صلاح وأن أكون لاعبا فى منتخب مصر الأول بكأس العالم 2030”.

وتلقى محمد نور عدة عروض من أندية في الدوري المصري خلال وجوده في القاهرة، وذلك قبل السفر إلى أمريكا، خصوصًا أنه يجيد اللعب في مركزي صانع الألعاب ووسط الملعب، بالإضافة إلى عروض خارجية في أوروبا.

محمد نور لاعب وسط منتخب مصر للشباب منتخب مصر بطولة افريقاي كرة قدم الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

قبل قمة باريس .. أوروبا تلوح بعقوبات تستهدف مستوطنين في الضفة الغربية

أرشيفية

إذاعة الجيش الإسرائيلي : مصرع 18 جنديا منذ بدء وقف النار في لبنان

أرشيفية

واشنطن تلوح بتوظيف الأصول الإيرانية لإعادة إعمار أضرار دول الخليج

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد