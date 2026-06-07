محمد نور موهبة منتخب الشباب: هدفي تكرار تجربة مرموش

استطاع محمد نور، لاعب وسط منتخب مصر للشباب، خطف الأنظار في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب، وحصل فيها الفراعنة على الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وقال لاعب المنتخب: “كنا حاسين بالمسئولية، لأننا مش بنمثل نفسنا بس، إحنا بنمثل مصر، ولازم نكون قد المسئولية دي ونجيب ميدالية لمصر، واتفقنا نشتغل كفرقة واحدة، وكأسرة واحدة، وبقلب راجل واحد، عشان ندخل نكسب ماتش المغرب”.

وأضاف: “وكنا بنقعد كلنا قبل الماتشات ونتفق إننا لازم ننزل نكسب أي حد بالروح والتعاون ونجحنا في حصد الميدالية البرونزية وكنا نحلم باللقب لكن غياب التوفيق أمام منتخب تنزانيا حرمنا من الفرصة”.

وعن مثله الأعلى قال: “حلمى أكون زى عمر مرموش وأن أحقق إنجازات كبيرة فى الكرة زى محمد صلاح وأن أكون لاعبا فى منتخب مصر الأول بكأس العالم 2030”.

وتلقى محمد نور عدة عروض من أندية في الدوري المصري خلال وجوده في القاهرة، وذلك قبل السفر إلى أمريكا، خصوصًا أنه يجيد اللعب في مركزي صانع الألعاب ووسط الملعب، بالإضافة إلى عروض خارجية في أوروبا.