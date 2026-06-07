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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراها.. قصة اعتزال سوسن ربيع قبل سنوات من وفاتها

سوسن ربيع
سوسن ربيع
أحمد إبراهيم

يوافق اليوم الأحد، ذكرى 7 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سوسن ربيع، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1962، ورحلت عن عالمنا في 6 مارس عام 2021. 

سوسن ربيع ومشوارها 

بدأت سوسن ربيع، مشوارها الفني مبكرًا منذ الطفولة من خلال برامج الأطفال في التليفزيون، وهو ما ساعدها على اكتساب خبرة مبكرة وصقل موهبتها. 

وُلدت في القاهرة عام 1962، وتخرجت من كلية الآداب بجامعة عين شمس، قبل أن تنطلق في عالم الفن عبر المسرح والتليفزيون. 

وشاركت سوسن ربيع، في عدد كبير من الأعمال المتنوعة بين المسرح والسينما والتليفزيون، حيث برزت بشكل لافت في مسرحية «إنها حقًا عائلة محترمة» مع فؤاد المهندس، والتي تُعد من أبرز محطاتها الفنية.وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

وشاركت سوسن ربيع، في أعمال درامية وسينمائية عديدة مثل «برج الحظ (شرارة)»، «عمر بن عبدالعزيز»، «الناس والفلوس»، «أدركني يا دكتور»، إضافة إلى أفلام مثل «على باب الوزير» و«نساء ضد القانون»، إلى جانب مشاركتها في الفوازير والبرامج التليفزيونية التي حققت انتشارًا واسعًا.

اعتزال سوسن ربيع

واعتزلت سوسن ربيع التمثيل قبل 15 عاما من وفاتها بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية.وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع عن عمر ناهز 59 عاما

وتحدثت سوسن ربيع في أحد اللقاءات التلفزيونية عن سبب اعتزالها وقالت إنها وقعت في حيرة من أمرها حينما وجدت نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما وهما إما اختيار عملها ونجاحها الفني، أو اختيار حياتها الأسرية، موضحة أن زوجها اضطر إلى السفر للعمل بالخارج، ولذلك كان عليها أن ترافقه، أو تستمر مع أولادها في مصر لتبقى بجانب عملها، إلا أنها شعرت بأن قرار بقائها هو قرار أناني، على حد وصفها، لأنه سيترتب عليه حرمان أطفالها من العيش مع والدهم، ولذلك فضلت التخلي عن كل شيء للسفر معه.

وفاة سوسن ربيع

وفي مثل هذا اليوم 6 مارس من عام 2021، أعلن عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة سوسن ربيع بعد إصابتها بفيروس كورونا، لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز 58 عامًا.

أخر رسالة لـ سوسن ربيع

ووجهت الفنانة الراحلة سوسن ربيع، رسالة إلى ابنها، فى آخر كلمة لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، تبارك له على خطوبته.

وقالت سوسن ربيع، لـ ابنها "ابني حبيبي ونور عيني مبروك وربنا يسعدك بنصك الحلو القمراية شذى ربنا يسعدكم".

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