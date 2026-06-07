رسالة مؤثرة من حسام السيلاوي لوالده تثير تفاعلاً واسعا.. «أنت خير سند ورفيق»

حظي الفنان الأردني حسام السيلاوي بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شارك رسالة مؤثرة جمعته بوالده، في خطوة اعتبرها كثيرون مؤشرا على تحسن العلاقة بينهما بعد الأزمة التي أثيرت سابقا بسبب تصريحاته حول الدين.

ووجه السيلاوي رسالة إلى والده قال فيها: «السلام عليكم، كانوا يريدون الاطمئنان على علاقتنا، ولم يدركوا أنك خير سند ورفيق. شكرًا لك لأنك كنت إلى جانبي دائمًا، في أوقات الشدة كما في لحظات الفرح».

وحملت الرسالة مشاعر صادقة من الامتنان والتقدير، ما لاقى تفاعلًا واسعا من متابعيه الذين رحبوا بهذه اللفتة الإنسانية.

و رد والد الفنان برسالة مؤثرة قال فيها: «سلام ورحمة الله، الله يرضى عليك ويهدى بالك ويرجعك لى سالم غانم أنت ابنى وهتفضل ابني.



وكان المطرب حسام السيلاوى أعلن اعتزاله الغناء نهائيا، وخطته لتوديع الجمهور.

وقال السيلاوى ، عبر مقطع صوتي على حسابه الرسمى بموقع انستجرام: السلام عليكم، أنا حسام حسين المعروف بالسيلاوى.. أنا ملتزم مع شركات وبعقود موثقة، وشغف وحب للفن، وعندى عدد من الأعمال لازم أوفيها وعددها 18 عملا، ورح ينزلو على شكل ألبومين».

وأضاف: «بعد هيك أنا بكون وفيت شغفى ووفيت وعدى للناس ووفيت التزاماتى، وبعدها أو بيناتهم أو قبلها أنا مش موجود، وهذه آخر أيامى على الشاشة».