الفيشاوي لابنه: أحبك وفخور بك

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على توجية رسالة حب وفخر لابنه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

ونشر الفيشاوي صورة لابنة وعلق كاتبا: ابني العزيز، انا أحبك جداً جداً، وفخور بك، وبالتأكيد كل الشكر لماما".

وكان أحمد الفيشاوي قد أعلن مؤخرًا ارتباطه رسميًا بكاميلا فيونا، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، ظهر فيه ممسكًا بيدها أثناء ارتدائهما ملابس الغطس، وعلق قائلًا: «أخيرًا لقيت حورية البحر الخاصة بي».

وعلى الصعيد الفني، يترقب أحمد الفيشاوي طرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم حين يكتب الحب، المقرر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.