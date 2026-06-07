سند وضهر.. ميرنا جميل تكشف مواصفات فتى أحلامها

كشفت الفنانة ميرنا جميل، مواصفات فتى أحلامها، خلال لقائها ببرنامج «On The Road»، مؤكدة أنها تركز على الجانب الإنساني.

وقالت ميرنا جميل، خلال اللقاء، إنها تريده أن يكون «سند وضهر» ويهتم بها وتشعر معه بالأمان، مؤكدة على اهتمامها بأن ينسجم مع عائلتها لأنها تهتم بالقبول الأسري كأولويات زواج.

أعمال ميرنا جميل

وشاركت ميرنا جميل، مؤخرا في مسلسل اللعبة 5، للفنان شيكو وهشام ماجد، والذي تم عرضه في أبريل الماضي.

ويضم مسلسل اللعبة 5 كوكبة من النجوم، من بينهم شيكو، هشام ماجد، ميرنا جميل، مي كساب، محمد ثروت، وأحمد فتحي، وهو من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني، ويواصل العمل جذب الأنظار بفضل حبكته الدرامية المتقلبة ومفاجآته المستمرة.

كما تنتظر ميرنا جميل، عرض فيلم الكراش، التي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد داوود.