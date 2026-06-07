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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دون شكاوى.. انتظام كامل في لجان الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

مدير تعليم جنوب سيناء خلال تفقد الامتحانات
مدير تعليم جنوب سيناء خلال تفقد الامتحانات
ايمن محمد


تفقدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم، لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية المشتركة بمدينة طور سيناء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات نهاية العام، وتنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.
وجاءت الجولة بهدف الاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

وخلال المتابعة، تفقدت مدير التعليم سير العمل داخل اللجان، وتأكدت من الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددة على ضرورة توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب والملاحظين، بما يضمن أداء الامتحانات في مناخ يسوده الانضباط والاستقرار.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة داخل جميع اللجان، دون رصد أي معوقات أو شكاوى خلال امتحانات اليوم، مشيرة إلى أن العملية الامتحانية تسير وفق الضوابط المقررة.

وأضافت أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع سير الامتحانات على مدار الساعة، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية المختلفة، لرصد أي ملاحظات والتعامل الفوري معها، بما يضمن استمرار انتظام اللجان وتحقيق أعلى درجات الانضباط طوال فترة الامتحانات.

جنوب سيناء امتحانات التعليم الفني دبلومات

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