ليفربول يستهدف موهبة لايبزيج لتعويض رحيل محمد صلاح

يخطط ليفربول للتحرك بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية من أجل التعاقد مع الموهبة الإيفوارية يان ديوماندي، مهاجم لايبزيج، في ظل سعي النادي لإيجاد بديل مستقبلي للنجم محمد صلاح مع اقتراب نهاية مشواره مع الفريق.

وبحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن إدارة ليفربول وضعت اللاعب الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، على رأس أولوياتها الهجومية، مع وجود تواصل متقدم بالفعل مع ممثليه، في إطار محاولة

لحسم الصفقة مبكرًا.

ورغم عدم فتح مفاوضات رسمية حتى الآن مع لايبزيج، تشير التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تتم قريبًا، خاصة في ظل رغبة النادي الإنجليزي في تسريع إجراءات التعاقد.

في المقابل، يتمسك لايبزيج بخدمات مهاجمه، الذي يرتبط بعقد يمتد حتى عام 2030، بل ويعمل على تمديد عقده، ما يعقد من مهمة ليفربول.

وتشير التقديرات إلى أن النادي الألماني لن يتخلى عن اللاعب إلا مقابل مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو.

وإذا تمت الصفقة بهذه القيمة، سينضم ديوماندي إلى قائمة الصفقات الأغلى في تاريخ الدوري الألماني، إلى جانب أسماء بارزة مثل كاي هافيرتز وفلوريان فيرتز وجود بيلينغهام وعثمان ديمبيلي.

ويبقى مستقبل الصفقة مرتبطًا بموقف لايبزيج من بيع نجمه الصاعد، إلى جانب قدرة ليفربول على تلبية المطالب المالية الكبيرة لإتمام التعاقد.