محمد صلاح يخطف الأضواء في أحدث ظهور.. شاهد

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألق محمد صلاح من مران الفريق، وخطف الأنظار بابتسامة ثقة، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وأعلن محمد صلاح نجم ليفربول رحيله نهاية الموسم الحالي بعد فترة طويلة مليئة بالانجازات مع الريدز رغم تراجع الأداء والنتائج في أخر ظهور للفرعون.

ويحاول لاعبو ليفربول وكذلك جماهير الريدز وداع محمد صلاح في كل مناسبة تقريبا وبعد كل مباراة كتقدير لمسيرته المميزة التي قدمها مع الفريق طوال الفترة الماضية.

ووصفه عدد من لاعبي ليفربول بانه الأفضل والأسطور والملك بعد سنوات طويلة من التألق واللمعان داخل الأنفيلد.