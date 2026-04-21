موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق الكرة المصرية والإنجليزية موعد مباراة ليفربول القادمة ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025/2026 والقنوات الناقلة، وذلك بعدما قاد محمد صلاح، الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد على إيفرتون إمس بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

يلتقي ليفربول، ضيفه كريستال بالاس، مساء يوم السبت المقبل، الموافق 25 من شهر أبريل الجاري فى تمام الساعة الخامسة مساءً، في الجولة الرابعة والثلاثين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

وتذاع مباراة ليفربول وكريستال بالاس عبر قناة بي إن سبورت بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية والعربية.