صورة .. محمد صلاح يستعرض عضلاته

حرص النجم الدولي محمد صلاح، المحترف لدى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على استعراض عضلات جسده القوية، في أحدث ظهور له.

ونشر كابتن منتخب مصر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة يظهر فيها تجسد عضلات بطنه القوية والمتشابكة مع ظهور عضلات كتفه بشكل واضح.

وأعلن محمد صلاح نجم ليفربول رحيله نهاية الموسم الحالي بعد فترة طويلة مليئة بالانجازات مع الريدز رغم تراجع الأداء والنتائج في أخر ظهور للفرعون.

ويحاول لاعبو ليفربول وكذلك جماهير الريدز وداع محمد صلاح في كل مناسبة تقريبا وبعد كل مباراة كتقدير لمسيرته المميزة التي قدمها مع الفريق طوال الفترة الماضية.

ووصفه عدد من لاعبي ليفربول بانه الأفضل والأسطور والملك بعد سنوات طويلة من التألق واللمعان داخل الأنفيلد.