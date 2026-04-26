بين الواقع والخيال.. حين يصبح الكرتون ملاذًا للروح

عندما نتخبط في الواقع بين صعود وهبوط ونغضب، وعندما نحزن أو نتألم أو يضيق صدرنا من وضعٍ ضاغط، نلجأ إلى الخيال الذي يأخذنا بعيدًا عن هذا العالم.. كم نحب تلك الحياة الكرتونية في أفلام الكرتون التي تبدو أجمل وأبسط وأسهل بكثير من الواقعية.

الحياة الكرتونية لا تعب فيها ولا تعقيدات نفسية عميقة، وغالبًا ما تنتهي المشكلات فيها بسرعة وبشكلٍ مُرضٍ... الشخصيات فيها واضحة ومباشرة: الخير واضح والشر واضح، والعدل يتحقق في النهاية، وهذا يمنح المشاهد شعورًا بالراحة والطمأنينة... كما أن الألوان الزاهية والمبالغة في التعبير تجعل المشاعر أكثر نقاءً وبساطة، بعكس الواقع الذي تختلط فيه الأمور وتتشابك فيه المشاعر بشكلٍ قد يكون مرهقًا.

يبقى الخيال وسيلة الإنسان للهروب المؤقت من ضغوط الواقع، وليس شرطًا أن يكون ذلك الهروب سلبيًا دائمًا... بل يمكن أن يكون فرصة ليفصل قليلًا عن الواقع ويستعيد نفسه واتزانه... هو وقت فراغ يفرغ فيه الإنسان طاقاته، ويُعيد صياغة تجاربه بطريقة تمنحه القوة للاستمرار... الخيال قد يُلهم الإبداع، ويمنح الإنسان رؤية أوسع، بل وقد يساعده على حل مشكلاته حين ينظر إليها من زاوية مختلفة، بسيطة وملونة.

لا شك أن هناك سلبيات للاعتماد الزائد على الخيال والحياة “الكرتونية”... فالانغماس الزائد أو غير المؤقت قد يعزل الإنسان تمامًا عن الواقع، مما قد يؤدي إلى عدم التكيف معه، وعدم القدرة على حل المشكلات ومواجهتها... وقد يؤدي أيضًا إلى الشعور بالإحباط أحيانًا عند الاصطدام بحقيقته القاسية... كما قد يرفع سقف التوقعات، ويجعل الإنسان ينتظر حلولًا سريعة وجذرية كما في نهايات الكرتون.

في النهاية، يبقى الكرتون والخيال مساحة جميلة يمكن أن نلجأ إليها لنرتاح قليلًا ونلتقط أنفاسنا من ضغوطات الواقع، بشرط ألا نغرق فيها وننغمس بشكل كلي فننسى واقعنا... حين نستخدم الخيال بوعي وحذر، يصبح مصدر طاقة وإلهام وإبداع، يساعدنا على العودة إلى الحياة بصفاء ذهن وقلب نقي ونظرة أكثر تفاؤلًا.