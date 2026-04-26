محافظات

محافظ بني سويف يوجه بمراقبة نسب ومعدلات الإنجاز بملف التصالح

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ناقش اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف مع السكرتير العام كامل علي غطاس، تقريراً شاملاً بشأن الخطوات المنفذة لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح، وتكثيف الجهود لحث المواطنين على استكمال إجراءاتهم، مستفيدين من قرار تمديد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر إضافية لتقنين أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية.

وخلال استعراضه للموقف، أوضح السكرتير العام أن منظومة العمل تسير عبر مسارين متوازيين؛ الأول ميداني وقانوني تقوده اللجنة التنسيقية للتصالح، والمسار الثاني إجرائي وتقني من خلال المراكز التكنولوجية، مؤكداً أن هذا التكامل يهدف إلى تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات للمواطنين لضمان سرعة البت في الطلبات.

وفي هذا الصدد، كشفت المشرف العام على المراكز التكنولوجية داليا فيض، عن حصاد الجهود المبذولة حتى 26 أبريل 2026، حيث تم إصدار 1922 نموذج 8 نهائي على مستوى المحافظة.

وأوضحت الإحصائيات أن مركز ومدينة الفشن جاء في الصدارة بـ 525 نموذجاً، يليه مركز ومدينة بني سويف بـ 507 نموذجاً، مما يعكس طفرة كبيرة في إنهاء إجراءات المواطنين وتقنين أوضاعهم.

من جانبها، عرضت رئيس اللجنة التنسيقية مها أبو بكر ، تقرير الجهود الميدانية خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 23 أبريل 2026، الذي سجل تنفيذ 32 ألف و217 إجراءً متنوعاً، شملت 12 ألف و457 حملة طرق أبواب، وتوجيه 9556 إنذاراً، بالإضافة إلى تحريك 1114 دعوى قضائية، وتنفيذ 2352 إزالة مخالفة، وقطع مرافق عن 206 حالة غير جادة، بجانب غلق وتشميع 145 نشاطاً مخالفاً، بالإضافة إلى إرسال 6375 ما بين خطابات مسجلة ورسائل نصية قصيرة عبر الهاتف لحث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار هذا التناغم بين اللجنة التنسيقية والمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، لضمان استمرار تصاعد معدلات الإنجاز وخدمة المواطنين بالشكل الأمثل، مؤكداً على أهمية المتابعة المستمرة لمراقبة نسب ومعدلات الإنجاز والعمل على تسريع البت في الطلبات المقدمة.

