ضبط مصنع أجبان غير مرخص في بني سويف

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف حملة تموينية مكبرة من خلال إدارة التجارة الداخلية.

وأسفرت عن ضبط أحد مصانع الأجبان غير المرخصة بناحية مركز الواسطى.



وأوضح محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، تفاصيل الواقعة، حيث قال إنه تم ضبط المصنع لقيامه بإنتاج الأجبان بدون ترخيص واستخدام لبن فرز غير صالح، وتبين وجود حشرات به.

وأضاف أنه تم التحفظ على نحو 2 طن من لبن الفرز، بالإضافة إلى طن من خثرة الجبن تحت التصنيع داخل المصنع، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تحرير محضر ضد المصنع غير المرخص لإنتاج الجبن باستخدام مواد غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

ومن جانبه، وجّه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، باستمرار وتشديد الحملات التموينية على الأسواق ومصانع الأغذية، لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي تجاوزات.