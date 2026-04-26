أخبار بني سويف: ضبط 338 مخالفة خلال أسبوع.. والسكرتير العام يتابع مواعيد غلق المحال العامة والمنشآت التجارية

شهدت محافظة بني سويف على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

تموين بني سويف يضبط 338 مخالفة خلال أسبوع

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف ،عدة حملات تفتيشية،في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

بني سويف.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات

في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملات مكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث شهد مركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري جهودًا متواصلة في قطاع النظافة، تضمنت تنفيذ حملات موسعة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، إلى جانب متابعة تطبيق قرارات غلق المحال التجارية وترشيد استهلاك الكهرباء، والتي أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال والكافيهات المخالفة

كما شملت أعمال النظافة عدد من القرى التابعة برفع كميات كبيرة من القمامة، بالتوازي مع تنفيذ حملات لوقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إيقاف عدد من حالات البناء المخالف والتحفظ على المضبوطات.

من مركز السيطرة.. سكرتير عام بني سويف يتابع مواعيد غلق المحال العامة والمنشآت التجارية

تابع اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف ، مساء أمس، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جهود تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمنشآت التجارية.وتابع السكرتير العام المساعد " عبر بث مباشر"، الإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتطبيق مواعيد الغلق القانونية للمحال والمنشآت التجارية بالشوارع والميادين، إلى جانب متابعة أعمال تخفيض إضاءة إعلانات الطرق وفق الضوابط المقررة.



