إصدار جديد.. الكشف عن فيات Topolino الكهربائية| صور

كشفت فيات الإيطالية عن إصدار جديد من سيارتها الكهربائية الصغيرة Fiat Topolino، حيث تعزز من تواجدها في هذا المجال؛ عبر التوسع في فئة المركبات متناهية الصغر داخل الأسواق الأوروبية.

ويأتي الإصدار الجديد بطابع رياضي يحمل اسم Sport Edition، مع لمسة تصميم أكثر حيوية، دون الابتعاد عن تقنيات السيارة الأساسية القائمة على العملية وسهولة الاستخدام، إلى جانب الحجم الصغير.

تصميم السيارة Fiat Topolino

يحافظ الطراز الجديد للسيارة Fiat Topolino على أبعاده الصغيرة التي تميزه من النظرة الأولى، إلا أن النسخة الرياضية تضيف عناصر تصميمية مختلفة تعزز من الطابع الخاص بها.

السيارة Fiat Topolino

وتظهر السيارة Fiat Topolino بطلاء خارجي باللون الأبيض يتخلله خطوط حمراء مزدوجة تمنحها طابعًا أكثر حيوية، إلى جانب جنوط تتناسب مع حجمها الصغير.

كما تتضمن الواجهة مصابيح دائرية بتصميم ثنائي، مع مرايا جانبية كهربائية، وسقف بلون مغاير للهيكل الخارجي، بالإضافة إلى عواكس ضوئية وشعارات خاصة بالإصدار تحت هوية Sport Edition.

السيارة Fiat Topolino

مدى قيادة Fiat Topolino

توفر توبولينو مدى قيادة يصل إلى نحو 75 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، حيث تعتمد على بطارية بسعة 7 كيلووات ساعة يمكن شحنها بسهولة عبر مقبس كهربائي منزلي بجهد 230 فولت، حيث تستغرق عملية الشحن الكاملة حوالي 4 ساعات.

أداء ومحرك فيات Topolino

تعتمد السيارة Fiat Topolino على محرك كهربائي صغير يولد قدرة تصل إلى 6 كيلووات، أي ما يعادل نحو 8.2 حصان، وهو ما يتناسب مع طبيعة استخدامها داخل المدن والمناطق ذات السرعات المحدودة، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 45 كيلومترًا في الساعة.