الكشف عن الطراز الجديد «بورشه كايين كوبيه 2027» الكهربائية | صور

كشفت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه كايين موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي كايين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

بورشه كايين موديل 2027 الكهربائية

محرك بورشه كايين موديل 2027 الكهربائية

بورشه كايين موديل 2027 الكهربائية

تتسارع بورشه كايين موديل 2027 الكهربائية من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.5 ثانية، وتنتج قوة 1156 حصان، وتعتمد على محركين كهربائيين، وتعمل بنظام دفع كلي ذكي يسمح بفصل المحرك الأمامي عند القيادة الهادئة لتعزيز الكفاءة، وبها بطارية سعة 113 كيلوواط/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بورشه كايين موديل 2027 الكهربائية

بورشه كايين موديل 2027 الكهربائية

زودت سيارة بورشه كايين موديل 2027 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، خط سقف منحدر بنعومة نحو الخلف ليمنح السيارة مظهر منحوت، وبها جناح خلفي نشط، وفتحات هوائية جانبية في فئة تيربو لضمان الثبات المطلق، وبها لوحة عدادات رقمية بالكامل، وبها شاشة مركزية منحنية، وبها شاشة للراكب الأمامي، ونظام عرض معلومات على الزجاج الأمامي بتقنية الواقع المعزز.

تاريخ شركة بورشه في صناعة السيارات

بورشه كايين موديل 2027 الكهربائية

أسس فرديناند بورشيه الشركة وركزت في البداية على تصميم السيارات واستشارات الهندسة، بما في ذلك تطوير أول سيارة فولكس فاجن بيتل، وتم إنتاج أول سيارة تحمل اسم "بورشه"، وهي بورشه 356، في جيموند، بالنمسا، قبل العودة إلى شتوتجارت.

بورشه كايين موديل 2027 الكهربائية

وتم إطلاق بورشه 911، السيارة التي أصبحت رمز للعلامة التجارية بفضل تصميمها الخلفي المميز ومحركها القوي، وطرحت الشركة طرازات مثل 924 و928، وعززت حضورها في سباقات السيارات.

بورشه كايين موديل 2027 الكهربائية

وتوسعت بورشه في فئات أخرى بإطلاق طراز كايين الـ SUV وباناميرا السيدان، ثم دخلت عصر السيارات الكهربائية بقوة عبر طراز تايكان، وفي عام 2009، دمجت بورش عملياتها مع مجموعة فولكس فاجن لتشكيل مجموعة عمل متكاملة.