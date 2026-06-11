الشوربجي يعتمد الهوية البصرية الجديدة لسوشيال ميديا روز اليوسف

اعتمد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الهوية البصرية الجديدة لمنصات بوابة روز اليوسف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سيتم إطلاقها اليوم بالتزامن مع بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تنظمها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بمشاركة المنتخب الوطني ضمن 48 منتخبا.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار تنفيذ خطط لجنة تطوير المنصات الرقمية للمؤسسات الصحفية القومية، التي شكلها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي علاء ثابت، وكيل الهيئة، للإشراف ومتابعة تطوير المنصات الرقمية للمؤسسات القومية، من حيث الشكل والمحتوى، لتعزيز الحضور الرقمي لهذه المؤسسات، وتتضمن الخطط أيضا تدريب الكوادر العاملة بهذه المنصات وتنمية مهاراتها في استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمواكبة الطفرة التي يشهدها الإعلام الرقمي.

وأكد الشوربجي أن إنجاز الهوية البصرية الجديدة لمنصات روز اليوسف الرقمية يمثل خطوة في مسار تطوير المؤسسات الصحفية القومية، ودعم قدرتها على المنافسة، مشيرا إلى أن الحفاظ على تاريخ هذه المؤسسات العريقة لا يتحقق بالاعتماد على رصيدها التاريخي الممتد فقط، بل بتجديد أدواتها وتطوير خطابها البصري والرقمي بما يواكب احتياجات الجمهور.

وأضاف أن روز اليوسف تمتلك شخصية صحفية متفردة، ارتبطت عبر تاريخها بالجرأة في الطرح والقدرة على التأثير في المجال العام، مؤكدا أن التطوير الجديد يستهدف تقديم هذه الشخصية بروح عصرية، دون المساس بجوهرها أو هويتها، وبما يعزز حضورها على المنصات الرقمية ويقربها من الأجيال الجديدة من القراء والمتابعين.

وكان مقر الهيئة الوطنية للصحافة قد شهد اجتماعا لاستعراض الهوية البصرية الجديدة لبوابة روز اليوسف، التي وضعها سيف الدين شعراوي، حيث أوضح أن ملامح الشخصية البصرية الجديدة لمنصات روز اليوسف، تحافظ على الهوية الخاصة بالمؤسسة، وما تحمله من إرث صحفي وفكري، مع إعادة تقديمها بلغة رقمية معاصرة تتناسب مع طبيعة الجمهور الجديد وطرق تلقيه للمحتوى.

وتستهدف الهوية البصرية الجديدة تعزيز قدرة منصات روز اليوسف على الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، من خلال تصميم أكثر مرونة وقدرة على التفاعل مع متطلبات النشر الحديث، وتشمل مختلف قوالب الصحافة الرقمية، بما في ذلك النص والفيديو والإنفوجراف ومنشورات منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن توحيد الشكل البصري للمحتوى.