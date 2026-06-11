قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقالة وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بسبب خلاف بشأن الإنفاق العسكري
جيش الاحتلال: مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1302 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان
بعيدا عن باكستان.. ترامب يختار هذه الدولة لتوقيع اتفاق محتمل مع إيران
نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية في بني سويف
خالد الغندور: بلاش أفورة على حمزة عبد الكريم.. نحكم عليه داخل الملعب
خالد الجندي: مصافحة النساء محل خلاف.. والخروج من الخلاف مستحب
مرموش يتحدث عن آخر استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس العالم
عمرو مصيلحي وأحمد حسن يوقعان عقود استضافة سبورتنج للبطولة العربية للأندية لسيدات السلة
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن ستستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائنا في الخليج
ترامب: يمكننا إرسال قوات برية غدا إلى إيران لكنني لا أفضل ذلك
نسخة من دلال عبد العزيز.. كايلا ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بالسبحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشوربجي يعتمد الهوية البصرية الجديدة لسوشيال ميديا روز اليوسف

روزاليوسف
روزاليوسف
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

اعتمد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الهوية البصرية الجديدة لمنصات بوابة روز اليوسف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سيتم إطلاقها اليوم بالتزامن مع بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تنظمها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بمشاركة المنتخب الوطني ضمن 48 منتخبا.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار تنفيذ خطط لجنة تطوير المنصات الرقمية للمؤسسات الصحفية القومية، التي شكلها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي علاء ثابت، وكيل الهيئة، للإشراف ومتابعة تطوير المنصات الرقمية للمؤسسات القومية، من حيث الشكل والمحتوى، لتعزيز الحضور الرقمي لهذه المؤسسات، وتتضمن الخطط أيضا تدريب الكوادر العاملة بهذه المنصات وتنمية مهاراتها في استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمواكبة الطفرة التي يشهدها الإعلام الرقمي.

وأكد الشوربجي أن إنجاز الهوية البصرية الجديدة لمنصات روز اليوسف الرقمية يمثل خطوة في مسار تطوير المؤسسات الصحفية القومية، ودعم قدرتها على المنافسة، مشيرا إلى أن الحفاظ على تاريخ هذه المؤسسات العريقة لا يتحقق بالاعتماد على رصيدها التاريخي الممتد فقط، بل بتجديد أدواتها وتطوير خطابها البصري والرقمي بما يواكب احتياجات الجمهور.

وأضاف أن روز اليوسف تمتلك شخصية صحفية متفردة، ارتبطت عبر تاريخها بالجرأة في الطرح والقدرة على التأثير في المجال العام، مؤكدا أن التطوير الجديد يستهدف تقديم هذه الشخصية بروح عصرية، دون المساس بجوهرها أو هويتها، وبما يعزز حضورها على المنصات الرقمية ويقربها من الأجيال الجديدة من القراء والمتابعين.

وكان مقر الهيئة الوطنية للصحافة قد شهد اجتماعا لاستعراض الهوية البصرية الجديدة لبوابة روز اليوسف، التي وضعها سيف الدين شعراوي، حيث أوضح أن ملامح الشخصية البصرية الجديدة لمنصات روز اليوسف، تحافظ على الهوية الخاصة بالمؤسسة، وما تحمله من إرث صحفي وفكري، مع إعادة تقديمها بلغة رقمية معاصرة تتناسب مع طبيعة الجمهور الجديد وطرق تلقيه للمحتوى.  

وتستهدف الهوية البصرية الجديدة تعزيز قدرة منصات روز اليوسف على الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، من خلال تصميم أكثر مرونة وقدرة على التفاعل مع متطلبات النشر الحديث، وتشمل مختلف قوالب الصحافة الرقمية، بما في ذلك النص والفيديو والإنفوجراف ومنشورات منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن توحيد الشكل البصري للمحتوى.

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة البصرية بوابة روز اليوسف التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

ترشيحاتنا

ترامب ومجتبى خامنئي

كابوس يهدد طهران وواشنطن.. معركة جزيرة خرج مقبرة للأمريكان أم إفلاس إيران ؟

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة يوري ماتفييف

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة: نتصدى منذ ألف عام للقوى التي تحاول إضعافنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يتابع سير العمل بقطاع التعاون الدولي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

الكرش
الكرش
الكرش

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بعدد من القواعد الجوية | شاهد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية

فيديو

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد