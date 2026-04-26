تحتوي السيارات علي الكثير من الأجزاء الهامة التي يجب الحفاظ عليها، ومن ضمن تلك الأجزاء المحرك الذي يجب الحفاظ عليه من أجل إطالة عمره الافتراضي، ويجب تغيير الزيت وفلتره بانتظام .

خطوات هامة للحفاظ على محرك السيارة

بالاضافة إلي انه يجب مراقبة مستوى سوائل التبريد لمنع السخونة الزائدة، وتجنب القيادة العنيفة والسرعات المفاجئة، ويجب فحص البوجيهات والسيور بشكل دوري، مع الالتزام بجدول الصيانة الوقائية.

- خطوات هامة للحفاظ على محرك السيارة :

خطوات هامة للحفاظ على محرك السيارة

تغيير زيت المحرك والفلتر بانتظام

الزيت السيارة يعتبر هو دم المحرك، وتغييره بانتظام يقلل الاحتكاك ويحمي الأجزاء الداخلية من التآكل.

الحفاظ على نظام التبريد

قم بفحص مستوى سائل التبريد بـ الردياتير بانتظام، ولا تنسي تزويده عند الحاجة لمنع ارتفاع درجة حرارة المحرك.

خطوات هامة للحفاظ على محرك السيارة

استبدال فلتر الهواء

فلتر الهواء النظيف يساعد على تحسين كفاءة الاحتراق وتجنب دخول الشوائب إلى المحرك.

تجنب القيادة العنيفة

تجنب التسارع المفاجئ والفرملة القوية، وتجنب القيادة لفترات طويلة في الازدحام المروري الشديد.

خطوات هامة للحفاظ على محرك السيارة

مراقبة لوحة العدادات

الاستجابة الفورية لضوء فحص المحرك أو مؤشر الحرارة، ويجب عدم تجاهل أي تسريبات للزيت أو سوائل أخرى.

فحص البوجيهات

قم بفحص البوجيهات باستمرار واستبدالها في مواعيدها المحددة لضمان احتراق فعال من أجل التوفير في استهلاك الوقود.

خطوات هامة للحفاظ على محرك السيارة

عدم الضغط على المحرك صباحاً

قم بتسخين السيارة لمدة دقيقة أو دقيقتين قبل الانطلاق لتوزيع الزيت، وخاصة في الأجواء الباردة.

تعبئة الوقود قبل انخفاضه

تجنب القيادة بخزان وقود شبه فارغ لتجنب سحب الرواسب من قاع الخزان إلى المحرك.

خطوات هامة للحفاظ على محرك السيارة

وجدير بالذكر ان نظافة المحرك من الخارج يساهم في اكتشاف التسريبات وتبريد المحرك بشكل أفضل.