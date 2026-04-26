الفرق بين .. اكسييد LX وجيلي سيتى راى 2026

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكسييد LX و جيلي سيتى راى موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد جيلي سيتى راى موديل 2026

جيلي سيتى راى موديل 2026

تأتى سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4510 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1650 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2701 مم .

محرك جيلي سيتى راى موديل 2026

تحصل سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 172 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي سيتى راى موديل 2026

جيلي سيتى راى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 329 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 339 ألف جنيه .

أبعاد اكسييد LX موديل 2026

اكسييد LX موديل 2026

تتوافر سيارة اكسييد LX موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4533 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1699 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك اكسييد LX موديل 2026

تستمد سيارة اكسييد LX موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 184 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكسييد LX موديل 2026

اكسييد LX موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 340 ألف جنيه .