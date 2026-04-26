تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات بي واي دي تشين بلس 2026 في السعودية

صبري طلبه

تعزز BYD من حضورها في سوق السيارات الهجينة من خلال طراز  "تشين بلس" BYD Qin Plus 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيدان الاقتصادية.

محرك وأداء بي واي دي تشين بلس 2026 

يعتمد طراز بي واي دي تشين بلس 2026 على نظام هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر وأربعة أسطوانات، إلى جانب محرك كهربائي بقوة تصل إلى 150 حصان. 

وتعتمد فنيًا على ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي، ويبرز الجانب الاقتصادي من خلال معدل استهلاك وقود يصل إلى 26.3 كيلومتر لكل لتر، وتوفر السيارة بي واي دي تشين بلس 2026 قدرة تشغيل كهربائي لمسافة تصل إلى 55 كيلومتراً اعتماداً على بطارية بسعة 11.75 كيلوواط ساعة.

وعند دمج النظامين، يصل المدى الإجمالي إلى نحو 755 كيلومتراً، بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة بي واي دي تشين بلس 2026 نحو 185 كيلومتراً في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تستغرق 9 ثوانٍ تقريباً.

أبعاد بي واي دي تشين بلس 2026

تأتي السيارة بي واي دي تشين بلس 2026 بنسبة طول تبلغ نحو 4.7 متر، وعرض يبلغ 1.837 مم، و1.495 مم للارتفاع الكلي، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 500 لتر، ويبلغ وزنها قرابة 1.5 طن، مع جنوط قياسها 16 بوصة.

تجهيزات بي واي دي تشين بلس 2026 

زودت السيارة بحزمة أمان تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب أنظمة مساعدة مثل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الثبات، إضافة إلى دعم صعود المرتفعات، كما تشمل التجهيزات كاميرا خلفية وحساسات ركن ونظام تثبيت سرعة. 

كما تضم بي واي دي تشين بلس 2026 شاشة لمس تدعم أنظمة الربط مع الهواتف الذكية مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام صوتي وشاشة معلومات للسائق، كما تتوفر مزايا مثل الإضاءة المحيطية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء مزود بفتحات خلفية وفلتر لتنقية الهواء.

سعر السيارة بي واي دي تشين بلس 2026 في السعودية

تقدم بي واي دي تشين بلس 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 67.500 ريال.

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

