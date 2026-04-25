أسعار ومواصفات تويوتا هايلكس 2026 في السعودية.. بتصميم بيك أب

تعزز تويوتا هايلكس 2026 مكانتها في السوق السعودي، كواحدة من أكثر سيارات البيك أب شهرة هناك، حيث تأتي السيارة بمفهوم خاص لعمليات النقل، إلى جانب التجهيزات المختلفة حسب كل فئة.

محركات وأداء تويوتا هايلكس 2026

تعتمد السيارة تويوتا هايلكس 2026 على أكثر من خيار لمنظومة الدفع، حيث يتوفر محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر، يولد قوة تبلغ 164 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 245 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات مع نظام دفع خلفي، ويقدم هذا الخيار معدل استهلاك للوقود يبلغ نحو 10.4 كم لكل لتر.

ويتوفر محرك أكبر بسعة 4.0 لتر مكون من 6 أسطوانات، ينتج قوة تصل إلى 235 حصانًا وعزم دوران يبلغ 376 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي ويعمل هذا المحرك أيضًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 9.6 كم لكل لتر.

أبعاد تويوتا هايلكس 2026

تعكس أبعاد السيارة تويوتا هايلكس 2026 طبيعتها كـ بيك أب مخصصة للأعمال، حيث يبلغ طولها 5,325 مم، مع عرض يصل إلى 1,855 مم وارتفاع يبلغ 1,815 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,085 مم، كما يصل وزنها بدون ركاب إلى 2,025 كجم.

تجهيزات تويوتا هايلكس 2026

تم تجهيز السيارة تويوتا هايلكس 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة، حيث تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الثبات وقوى الجر.

كما تتوفر حساسات ركن، مع كاميرا خلفية تساعد في الرؤية أثناء الرجوع، وتدعم السيارة أيضًا نظام تثبيت السرعة، إضافة إلى وسائد هوائية توفر مستوى مناسبًا من الحماية للركاب.

وتأتي المقصورة الداخلية بتصميم يركز على العملية، حيث تضم شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة تعرض المعلومات الأساسية للسائق، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصة تدعم نظام آبل كاربلاي حسب الفئة، بالإضافة إلى مكيف هواء.

أسعار تويوتا هايلكس 2026 في السعودية

تقدم السيارة في السوق السعودي بسعر يتراوح بين 120.865 ريالا و186.300 ريال.