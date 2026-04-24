كوبيه ثنائية الأبواب .. ماذا تقدم مازدا MX-5 مياتا؟

تعتبر مازدا MX-5 مياتا واحدة من أبرز السيارات التي تحمل العلامة اليابانية في العالم، حيث تمكنت من تعزيز تواجدها وسط طرازات فئة الكوبيه ثنائية الأبواب، صاحبة السقف المتحرك، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد مازدا MX-5 مياتا

تعتمد مازدا مياتا على أبعاد خارجية بنسبة طول بلغت 3,915 مم وعرض يبلغ 1,735 مم، وارتفاع يقدر بـ 1,230 مم، كما أن قاعدة العجلات التي تصل إلى 2,309 مم، مع وزن إجمالي يبلغ 1,133 كجم، وجنوط رياضية 17 بوصة.

محرك مازدا MX-5 مياتا

تأتي السيارة مازدا MX-5 مياتا بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يستطيع أن يولد قوة تصل إلى 181 حصانًا وعزم دوران يبلغ 205 نيوتن متر، وعلى عكس التوجه السائد نحو النواقل الأوتوماتيكية، تعتمد مياتا على ناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

تجهيزات مازدا MX-5 مياتا

زُودت مازدا MX-5 مياتا بأربع وسائد هوائية موزعة بين الأمام والجوانب للحماية، كما تشمل منظومة الأمان أنظمة مثل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وتدعم هذه التقنيات أنظمة مساعدة إضافية مثل التحذير من الخروج عن المسار، ومراقبة النقاط العمياء، والتنبيه بحركة المرور الخلفية، ما يعزز الثقة أثناء القيادة.

تأتي عجلة قيادة مازدا MX-5 مياتا مكسوة بالجلد وبتقنيات متعددة الوظائف، وتتوسط المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 8.8 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام صوتي مكون من 9 سماعات من Bose. كما تتوفر شاشة عدادات واضحة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع مقاعد كهربائية تدعم التدفئة والتبريد.