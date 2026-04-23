ترامب يحضر اجتماع سفراء لبنان وإسرائيل بالبيت الأبيض
المالية: تخصيص 1.65 تريليون جنيه للأجور الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
الصحة تستقبل بعثة تحالف GAVI.. والوفد يشيد بارتفاع نسب التغطية بالتطعيمات
انفراد.. الأعلى للتشاور يوافق على تأجيل الانتخابات العمالية 6 أشهر
بعد أزمة النفقة.. طليقة مسلم: معنديش أى مشكلة نطلع اسكرينات لبعض
بيان مصري مشترك مع 7 دول يدين انتهاكات إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى
البابا تواضروس يستقبل الأنبا شاروبيم بالمقر البابوي لمتابعة شؤون إيبارشية قنا وقفط
غضب عربي موحّد : لا لشرعنة الانفصال في الصومال .. ورفض قاطع لتحركات إسرائيل
منسي والدباغ يقودان تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في الدوري
القائمة الكاملة.. البحرية الأمريكية تمتلك 19 سفينة في الشرق الأوسط
مدبولي: تنسيق بين «الصناعة» والبنك المركزي لإطلاق صندوق دعم المصانع المتعثرة
الخارجية الإيرانية : طهران لا تسعى لصناعة قنبلة نووية .. ولو أرادت لفعلت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شيفروليه سونيك موديل 2026 الكروس أوفر | صور

شيفروليه سونيك موديل 2026
شيفروليه سونيك موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه سونيك موديل 2026، وتنتمي سونيك لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتمتلك تصميم مستوحى من شقيقاتها الكبرى شيفروليه تراكس و شيفروليه إكوينوكس.

شيفروليه سونيك موديل 2026

مواصفات شيفروليه سونيك موديل 2026

تحتوي سيارة شيفروليه سونيك موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية هجومية تشبه إلى حد كبير شيفروليه تراكس الجديدة، وبها مصابيح LED نحيفة، وشبك أمامي ضخم، وتقع سيارة سونيك الجديدة في مكان متوسط بين طرازي أونيكس أكتيف و تراكر ضمن أسطول سيارات شيفروليه .

محرك شيفروليه سونيك موديل 2026

شيفروليه سونيك موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه سونيك موديل 2026 علي قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، بجانب نظام Mild-Hybridهجين بسيط بجهد 48 فولت، وستدعم تقنية Flex-Fuel، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة شيفروليه في صناعة السيارات

شيفروليه سونيك موديل 2026

تأسست شركة شيفروليه في 3 نوفمبر من عام 1911 بمدينة ديترويت على يد لويس شيفروليه وويليام دورانت، لتصبح واحدة من أبرز علامات جنرال موتورز (GM) عام 1918.

واشتهرت بتقديم سيارات موثوقة ومتنوعة، ونافست فورد مبكراً وتفوقت عليها، وتطورت لتصبح عملاقاً عالمياً يقدم سيارات اقتصادية، ورياضية، وشاحنات، وتنتشر في أكثر من 115 دولة، و قدمت أيقونات شهيرة مثل "سوبربان" عام 1935 و كورفيت عام 1953، وامتد تاريخها لتصبح ماركة شعبية وموثوقة، وتمثل جزء أساسي من إنتاج جنرال موتورز.  

شيفروليه سونيك موديل 2026

وجدير بالذكر ان شيفروليه تنتج اليوم مجموعة واسعة من الطرازات، بما في ذلك سيارات الركاب، الكروس أوفر، وسيارات الدفع الرباعي. 

سونيك شركة شيفروليه شيفروليه سونيك موديل 2026 مواصفات شيفروليه سونيك محرك شيفروليه سونيك موديل 2026 صناعة السيارات سوبربان كورفيت سيارات الركاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

ترشيحاتنا

فورد إيفرست وايلد تراك موديل 2026

فورد إيفرست وايلد تراك 2026 تظهر لأول مرة

نوت 16

ببطارية ضخمة ومواصفات شحن جبارة.. ريدمي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027

شاهد| بي ام دبليو الفئة السابعة 2027 السيدان

بالصور

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

المغنيسيوم
المغنيسيوم
المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد