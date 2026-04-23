مواصفات شيفروليه سونيك موديل 2026 الكروس أوفر | صور

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه سونيك موديل 2026، وتنتمي سونيك لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتمتلك تصميم مستوحى من شقيقاتها الكبرى شيفروليه تراكس و شيفروليه إكوينوكس.

مواصفات شيفروليه سونيك موديل 2026

تحتوي سيارة شيفروليه سونيك موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية هجومية تشبه إلى حد كبير شيفروليه تراكس الجديدة، وبها مصابيح LED نحيفة، وشبك أمامي ضخم، وتقع سيارة سونيك الجديدة في مكان متوسط بين طرازي أونيكس أكتيف و تراكر ضمن أسطول سيارات شيفروليه .

محرك شيفروليه سونيك موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه سونيك موديل 2026 علي قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، بجانب نظام Mild-Hybridهجين بسيط بجهد 48 فولت، وستدعم تقنية Flex-Fuel، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة شيفروليه في صناعة السيارات

تأسست شركة شيفروليه في 3 نوفمبر من عام 1911 بمدينة ديترويت على يد لويس شيفروليه وويليام دورانت، لتصبح واحدة من أبرز علامات جنرال موتورز (GM) عام 1918.

واشتهرت بتقديم سيارات موثوقة ومتنوعة، ونافست فورد مبكراً وتفوقت عليها، وتطورت لتصبح عملاقاً عالمياً يقدم سيارات اقتصادية، ورياضية، وشاحنات، وتنتشر في أكثر من 115 دولة، و قدمت أيقونات شهيرة مثل "سوبربان" عام 1935 و كورفيت عام 1953، وامتد تاريخها لتصبح ماركة شعبية وموثوقة، وتمثل جزء أساسي من إنتاج جنرال موتورز.

وجدير بالذكر ان شيفروليه تنتج اليوم مجموعة واسعة من الطرازات، بما في ذلك سيارات الركاب، الكروس أوفر، وسيارات الدفع الرباعي.