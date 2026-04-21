الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين.. رينو اوسترال وميتسوبيشي اكليبس كروس 2026

رينو اوسترال و ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026
رينو اوسترال و ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو اوسترال و ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

محرك ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

تحصل سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 63 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 610 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 690 ألف جنيه .

محرك رينو اوسترال موديل 2026

رينو اوسترال موديل 2026

تستمد سيارة رينو اوسترال موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رينو اوسترال موديل 2026

رينو اوسترال موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 570 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 770 ألف جنيه .

مستقبل صناعة السيارات اوسترال اكليبس كروس موديل 2026 محرك ميتسوبيشي اكليبس كروس سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 محرك رينو اوسترال سعر رينو اوسترال موديل 2026 السيارات الجديدة موديل 2026

