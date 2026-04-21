استدعاء 235 ألف سيارة كيا وجينيسيس بسبب خطر تسرب الوقود

كشفت شركتا كيا وجينيسيس، التابعتان لمجموعة هيونداي موتور، عن استدعاء ضخم يشمل أكثر من 235000 مركبة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب خلل فني قد يؤدي إلى تسرب الوقود ونشوب حريق.

والمثير للاهتمام في هذا الاستدعاء هو أن المشكلة لا تتعلق بوجود قطعة تالفة أو عيب في التصميم الهندسي، بل تعود بالأساس إلى خطأ في طريقة تركيب أحد الأجزاء داخل المصنع، ما يبرز أهمية دقة تفاصيل التجميع النهائي في ضمان سلامة المركبات.

خطأ مصنعي يهدد سلامة المحرك

تتمثل المشكلة في عدم إحكام ربط أنابيب الوقود بشكل صحيح أثناء عملية التصنيع، حيث تبين أن أدوات التثبيت لم يتم شدها بالقدر الكافي في بعض الموديلات.

قد يؤدي هذا الارتخاء مع مرور الوقت واهتزازات السيارة إلى تسرب الوقود في منطقة المحرك، وهو ما يرفع احتمالية حدوث حريق مفاجئ.

وتؤكد الشركات أن هذا الخلل هو "خطأ تصنيع" بحت وليس عيبًا في جودة القطع المستخدمة، مشددة على أن عمليات التدقيق جارية لضمان عدم تكرار مثل هذه الهفوات في خطوط الإنتاج الحالية لعام 2026.

إجراءات مجانية ونصائح وقائية للملاك

أكدت كيا وجينيسيس أن جميع عمليات الإصلاح المرتبطة بهذا الاستدعاء ستتم مجانًا لدى الوكلاء المعتمدين، حيث سيقوم الفنيون بإعادة فحص وتثبيت أنابيب الوقود وفقًا للمعايير القياسية.

وفي غضون ذلك، نصحت الشركات الملاك بضرورة ركن سياراتهم في أماكن مفتوحة بعيدًا عن المرائب المغلقة، والتوجه فورًا للوكيل في حال انبعاث رائحة وقود من السيارة، وذلك لضمان أعلى مستويات الأمان حتى يتم الانتهاء من فحص جميع المركبات المتضررة.